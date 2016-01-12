Найбільший банк окупованого Росією Криму став державним

16:24, 12 січня 2016
Фінанси
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У березні 2015 року ця фінансова установа потрапила під дію санкцій.

крым ватники флаг / stuttgarter-zeitung.de

Російська Федерація в особі Росмайна стала єдиним власником Російського національного комерційного банку (РНКБ), повідомляє Slon.ru з посиланням на заяву кредитної організації.

У самому банку його перехід у державну власність назвали "найбільш значущою подією в історії РНКБ" і висловили надію, що за підтримки акціонера, банк "перейде на новий рівень".

РНКБ є найбільшим працюючим в окупованому Криму банком, який став першою російською фінансовою організацією, що почала роботу на півострові після його анексії Росією. У березні 2015 року банк потрапив під дію санкцій.

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Самопроголошена "влада" республіки продала РНКБ в лютому 2015 року. В результаті операції, сума якої не називалася, під контроль ТОВ "Комплексні енергетичні рішення" перейшло 99,9% акцій банку. Продаж був узгоджений в ЦБ РФ.

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За даними російської "Банки.ру", за розміром активів (785,5 мільйона доларів) РНКБ займає 92-е місце в Росії. Головний офіс банку знаходиться в Сімферополі. З березня 2014 року, після того як Крим був анексований Росією, РНКБ почав активно відкривати свої відділення на місці колишніх офісів українських "дочок" ВТБ та Сбербанку.

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