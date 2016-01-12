Нацбанк легалізує структури власності 33 банків (список)

Національний банк України на даний момент веде роботу з легалізації структури власності 33 банків, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, робота регулятора в 22 фінустановах знаходиться на фінальній стадії.

Серед решти 11 банків "Альпарі Банк", "Діві Банк", банк "Земельний капітал", "Інвестиційно-трастовий банк", "Європейський промисловий банк", банк "Новий", "Смартбанк", банк "ТК кредит", "Український капітал", "Фінанс Банк", банк "Центр".

Читайте такожНБУ: 17 банків добровільно погодилися розкрити реальних власників

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарєва на підсумковій прес-конференції в кінці 2015 року повідомила про те, що Національному банку України не відомі кінцеві власники ще 7 невеликих банків.

Національний банк України в жовтні обнародував перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які в разі нерозкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними.