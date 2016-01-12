Росстат стверджує, що інфляція в Росії в 2015 році склала майже 13%

Інфляція в Росії в грудні 2015 року склала 0,8%, в цілому протягом року споживчі ціни збільшилися на 12,9%, повідомляє Прайм з посиланням на Росстат.

"Таким чином, відомство підтвердило попередні дані, які були опубліковані раніше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на продукти в грудні зросли на 1,2% порівняно з листопадом, а протягом усього минулого року продовольчі товари подорожчали на 14%. При цьому ціни на непродовольчі товари в грудні підвищилися на 0,4% в місячному вираженні, протягом усього року - на 13,7%.

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"В грудні найбільше зросли ціни на плодоовочеву продукцію. Так, свіжі помідори і огірки стали дорожчими на 29,7% і 19,7% відповідно, лимони – на 14%, виноград – на 12,3%, свіжа білокачанна капуста – на 8,1%. Разом з тим ціни на апельсини знизилися на 0,3%", - наголошують у повідомленні.

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Ціни на йогурти, сирки, солону оселедець, чорний перець-горошок і рибні консерви зросли на 1,8-2,2%. Одночасно на 0,2-0,7% знизилися ціни на свинину, м'ясо птиці, рис та мінеральну воду.