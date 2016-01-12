Печерський суд заарештував пенсійні рахунки Януковича та Азарова

Печерський районний суд Києва заарештував пенсійні рахунки екс-президента України Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це йдеться в ухвалах суду, опублікованих у Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що арешт накладено за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за фактом змови Януковича, Азарова, екс-міністра фінансів Юрія Колобова, екс-голови правління "Укртелекому" Георгія Дзекона та директора ТОВ "ЕСУ" Іллі Солодовского.

Розслідуванням встановлено, що з жовтня 2010 по липень 2013 року Януковичем і Азаровим у змові з головою Держспецзв'язку, міністром фінансів, членом спостережної ради "Укртелекому", директором ТОВ "ЕСУ" було організовано за рахунок коштів держбюджету будівництво телекомунікаційної мережі спецпризначення, яке було покладено на ТОВ "ЕСУ", в результаті чого сталося розкрадання держкоштів на суму 220 мільйонів гривень.

Слідчий вказує, що Янукович перебуває на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Печерському районі міста Києва з 10 липня 2010 року як отримувач пенсії, призначеної за нормами закону України "Про статус народного депутата України". Розмір призначеної пенсії Януковичу становить 16 947 гривень. Азаров з 6 лютого 2008 року як колишній народний депутат отримує пенсію в розмірі 17,253 тисячі гривень.

Читайте такожСБУ заблокувала на рахунках 110 мільйонів гривень компанії сина Януковича

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Міністерство соціальної політики заявило про заморожування пенсійних виплат колишнього президента Віктора Януковича і колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.