Нацбанк зміцнив офіційну гривню відразу на 24 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2326,6758 (12 січня – 2350,4365)

100 EUR – 2521,1859 (12 січня – 2559,1553)

10 RUR – 3,0373 (12 січня – 3,0947)

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,15/23,25 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановився на рівні 25,1200/25,2230 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3030/0,3050 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,2668 гривні/долар, до цього часу було укладено 560 угод на суму 348,57 мільйона доларів.