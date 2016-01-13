Яценюк доручив зайнятися виплатою Японії "кіотських грошей"

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну, передає Українська правда.

Таким чином заступника міністра екології Сергія Курикіна уповноважили "на здійснення необхідних заходів в межах повноважень (...) для виконання зобов’язань щодо повернення невикористаних коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів".

Окрім того, міністерству фінансів та Державній казначейській службі доручено здійснити повернення невикористаних коштів відповідно до запиту на повернення від Організації з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія).

Як відомо, у 2009-2010 роках Україна отримала від Японії та Іспанії 470 млн євро на реалізацію екологічно проектів.

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Довідка УНІАН. Кіотський протокол, прийнятий в Кіото (Японія) в грудні 1997 року як додаток до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зобов'язує розвинені країни і країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди парникових газів порівняно з 1990 роком. Для впровадження Кіотського протоколу Європейський Союз та інші країни, що ратифікували протокол, розробили систему обмеження промислових викидів за допомогою квот. Тобто країни, що приєдналися до угоди, зобов'язані співвідносити свої викиди з показниками 1990 року: якщо їх рівень перевищує показники, зафіксовані за 1990 рік, країна зобов'язана компенсувати нарощування викидів купівлею відповідного обсягу квот тих учасників Кіотського протоколу, які мають невикористані «запаси» парникових газів.

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Україна є однією з небагатьох країн світу, яка з 1990 до 2000 року різко скоротила викиди парникових газів через низьке завантаження промисловості, а за наступні 8 років зростання так і не наблизилася до показників 1990 року. У цьому зв'язку Україна має право на отримання так званих екологічних інвестицій, які можуть бути використані на проекти екологічного характеру в різних сферах, включаючи комунальне господарство та транспортну інфраструктуру. Разом з тим, якщо проекти не реалізуються або реалізуються з порушеннями, інвестиційні кошти необхідно повертати. В цьому випадку повертати кошти треба буде уряду Японії.