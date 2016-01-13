Порошенко пропонує Яценюку удосконалити систему оплати праці освітян

Про це йдеться у відповіді президента на електронну петицію під назвою: «Відновлення гарантій, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту» щодо розмірів середніх посадових окладів освітян», яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Президент зазначає, що питання відновлення престижності праці педагога є надзвичайно важливим.

«У складні часи неоголошеної війни у 2015 році нам вдалося двічі підвищити оклади працівникам освіти – з вересня і грудня (загалом підвищення становить близько 25 %). Упевнений, що робота у цьому напрямі буде продовжена й у 2016 році», - додав Порошенко.

Читайте такожНовий закон про освіту: українським школам мають намір надати більше автономії

Разом з тим, за словами президента, реалізація пропозиції про збільшення видатків на освітню галузь для установлення середніх посадових окладів педагогічним, науково-педагогічним працівникам на рівні середньомісячної (подвійної середньомісячної) заробітної плати працівників промисловості, а також доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству потребуватиме вишукання суттєвих додаткових бюджетних ресурсів.

«Водночас важливо під час розроблення та ухвалення відповідних законодавчих ініціатив урахувати фінансові можливості державного бюджету, частина якого наразі спрямовується на забезпечення обороноздатності нашої країни», - вважає він.

Читайте такожБюджет-2016: Раді виділили гроші на підвищення зарплат нардепам

«З огляду на важливість порушеного у петиції питання прем’єр-міністру України А.П.Яценюку запропоновано в рамках реформування освіти вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання центральними органами виконавчої влади питання удосконалення системи оплати праці педагогічних кадрів, зокрема шляхом запровадження стимулюючої складової, і за підсумками проведеної роботи ухвалити необхідні рішення», - підкреслив Порошенко.