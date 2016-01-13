Товарообіг між Росією і Китаєм в 2015 році впав майже на 30%

Торговий оборот між Росією і Китаєм за підсумками 2015 року скоротився на 27,8% до 422,7 мільярда юанів (64,2 мільярда доларів).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Головного митного управління КНР Хуана Сунпіна.

За даними відомства, обсяг експорту китайських товарів в РФ впав в минулому році на 34,4% до 216,2 мільярда юанів (32,9 мільярда доларів), а імпорт російської продукції в Китай знизився на 19,1% до 206,5 мільярда юанів (31,4 мільярда доларів).

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"Минулий рік був порівняно складним і важким для міжнародної торгівлі. Ми вважаємо, що і цей рік буде певною мірою таким же. Чи зможе ситуація в російсько-китайській торгівлі покращитися, залежить, по-перше, від економічної обстановки в двох країнах, по-друге, від стану справ у світі в цілому", - прокоментував дані Хуан Сунпін.

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За підсумками 2014 року оборот торгівлі між РФ та КНР збільшився на 6,8% і склав 95,28 мільярда доларів.