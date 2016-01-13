У Мінфіні РФ попередили про загрозу повторення кризи 1998 року

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, виступаючи на Гайдарівському форумі у Москві, розповів про початок оптимізації бюджету, повідомляє РБК.

За його словами, якщо цього не зробити, в Росії повториться кризова ситуація 1998 року, коли за це "заплатило населення".

"Необхідно прийняти продумані заходи щодо приведення державного бюджету у відповідність до нових реалій", - сказав Сілуанов на відкрився сьогодні Гайдарівському форумі.

За його словами, аналогічна стихійна адаптація під час кризи 1998-99 років склала 10 процентних пунктів. Але це відбувалося через інфляцію, і за це "заплатило населення". Воно може знову постраждати, якщо не провести необхідні бюджетні реформи.

Зараз російські міністерства та відомства мають подати пропозиції щодо скорочення витрат на 10%, підтвердив Сілуанов попередні повідомлення про підготовлюваний секвестр. Відомства, отримавши асигнування на 2016 рік, мають самі прийняти рішення стосовно відсікання неефективних витрат за "основним, незахищеними статтями", сказав міністр.

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Говорячи про низьких цінах на нафту, міністр заявив, що держсектор Росії ще остаточно до них не адаптувався. У той час, коли приватний сектор вже адаптувався до 40 доларів за барель, федеральний бюджет збалансовується тільки при ціні 82 долара за барель - зазначив Сілуанов. І очікувати відновлення нафтових цін, на його думку, не варто.