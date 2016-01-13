Кабмін опублікував дорожню карту щодо покращення позицій України в рейтингу Doing Business

Кабінет міністрів України опублікував план дій на 2016 рік щодо покращення позицій України в рейтингу Світового банку Doing Business, який відображає якість і ефективність інститутів регулювання, які визначають легкість ведення бізнесу в країні.

Відповідне розпорядження розміщено на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

У постанові вказується, що метою України є входження в провідну двадцятку країн світу щодо легкості ведення підприємницької діяльності. Також документ зобов'язує міністерства оперативно розміщувати на офіційних сайтах інформацію про стан виконання цього плану дій.

Серед ключових завдань, зазначених у документі, значаться: створення сервісу реєстрації юридичних осіб через Інтернет протягом 24 годин, надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та безліч завдань щодо полегшення і прискорення розгляду судових справ по грошовим вимогам. Щодо питань захисту інтересів інвесторів, уряд має намір запропонувати парламенту зобов'язати потенційних покупців 50% акцій акціонерного товариства пропонувати всім акціонерам, а в разі придбання 50% частки в товаристві з обмеженою відповідальністю - пропонувати всім учасникам товариства. Уряд буде працювати над спрощенням і прискоренням процедури приєднання підприємств до електромереж, скороченням вартості і термінів дозвільних процедур у будівництві, а також терміну оформлення переходу права власності на нерухоме майно, полегшенням експорту та імпорту продукції, зменшенням витрат часу компаніями на податкові розрахунки і фіскальні платежі та інше.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 грудня ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти у ТОП-20.

Читайте такожУкраїна наступного року може увійти до топ-50 країн за легкістю ведення бізнесу

Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу Doing Business, посівши 83 місце. Експерти Всесвітнього банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу. Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.