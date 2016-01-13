Нацбанк хоче посилити вимоги до платіжних систем

Національний банк України має намір в 2016 році посилити вимоги до капіталізації платіжних систем, а також до розкриття кінцевих власників цих систем та їх учасників, повідомляється на сайті регулятора.

"Цього року будуть посилені вимоги до капіталізації фінансових установ, які мають намір здійснювати переказ коштів, та до розкриття кінцевих власників платіжних систем, так і фінансових установ - учасників платіжних систем", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Нацбанк у 2016 році має намір продовжити роботу над розвитком Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП):

"Основним завданням для нас є залучення банків як емітентів національної платіжної системи, збільшення емісії платіжних карток, перегляд тарифів. Також наш план - максимально збільшити кількість банкоматів і торгових терміналів, що приймають оновлені платіжні картки НСМЕП", - цитуються в повідомленні слова заступника глави НБУ Якова Смолія.

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Як повідомляв УНІАН, всього на даний момент Національний банк України зареєстрував 34 платіжні системи, створені небанківськими установами.

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Довідка УНІАН. В листопаді 2013 року Нацбанк оголосив старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), яка дозволяє забезпечити карткові розрахунки всередині країни, знизити вартість та підвищити безпеку таких розрахунків.

НСМЕП - це внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою НБУ, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року. На сьогодні учасниками НСМЕП є 50 банків, 23 небанківських установ, у тому числі держпідприємство "Укрпошта".