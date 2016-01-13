Яценюк доручив розширити перелік російських товарів, що потрапляють під ембарго

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розширити перелік російських товарів, які можуть потрапити під імпортне ембарго.

"Я просив би Мінекономіки переглянути та розширити перелік товарів, які мають потрапити під контрзаходи з української сторони з метою захисту ринку від економічної агресії Російської Федерації", - сказав Яценюк у ході засідання уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання. Крім того, Україна ввела імпортні мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.