ПФ затвердив середню зарплату для розрахунку призначуваних пенсій
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати в розмірі 3 914 гривень 88 копійок.
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати на одну застраховану особу у сумі 3 914 гривень 88 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнту заробітної плати за листопад 2015 при призначенні пенсій, повідомила прес-служба фонду.
Як наголошується в повідомленні, цей показник використовується при призначенні пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня 2015 року прийняла закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про пенсійне забезпечення".
Відповідно до змін, внесених законом, Пенсійний фонд України з 1 червня 2015 року припинив призначення спецпенсій депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, митників, податківців та інших чиновників.
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За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, всі пенсії високопоставленим чиновникам призначаються відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому дана норма не стосується вчених і військовослужбовців.