Яценюк хоче обговорити з ЄС російське ембарго: підготував низку пропозицій

Україна підготувала ряд пропозицій для переговорів з Європейським Союзом з питання російських торговельних санкцій, а також щодо реалізації двосторонніх угод в рамках Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, та очікує продуктивного діалогу, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми проводимо активні консультації з європейськими партнерами про те, як забезпечити наші двосторонні відносини у відповідності з Угодою про зону вільної торгівлі. Україна і ЄС повинні чітко дотримуватися правил і стандартів, в тому числі у питаннях транзиту, - сказав Яценюк. - Ми очікуємо продовження консультацій та підготували низку пропозицій, з якими ми звертаємося до наших європейських друзів, про те, як пройти цей непростий етап, коли Росія жорстко порушила двосторонні угоди між Україною і Росією. Ми сподіваємося на продуктивний діалог з європейськими партнерами про те, як ми разом будемо виходити з цієї непростої ситуації".

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада прийняла низку рішень, які обмежують, а в деяких сегментах і повністю відміняють торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Слідом - 4 січня - Росія повністю припинила транзит українських товарів по своїй території у напрямку країн Середньої Азії, особливо Казахстану.

Україна також запровадила "дзеркальні" торговельні заходи. З 2 січня - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5 до 19% з перехідним періодом в 3-5 років, а також з 10 січня заборону імпорту продовольства, сигарет, алкогольної продукції, продукції хімічної промисловості та залізничного устаткування російського виробництва.

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Заходи щодо транзиту російських товарів по українській території наразі не анонсувалися. Разом з тим, Україна анонсувала переговори з ЄС та СОТ з питання заборони транзиту українських товарів через територію Росії. Крім того, глави урядів України, Казахстану та Азербайджану домовилися провести переговори на рівні уповноважених органів про організацію альтернативних маршрутів доставки вантажів з України.