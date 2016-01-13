Гривня на міжбанку торгується по 23,80 за долар

У середу, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,65/23,80 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,5840/25,7440 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3090/0,3110 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 23,6367 грн/дол., на цю годину укладено 68 угод на суму 19,15 млн дол.