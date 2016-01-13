Медведєв: 2015 рік став для Росії найважчим за десятиліття
Глава російського уряду відзначив брак джерел економічного зростання та експортних доходів.
Минулий рік став найважчим роком для економіки Росії за останнє десятиліття, повідомляє ВВС з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
"Нашій економіці давно не доводилося стикатися з такими потужними, а головне, синхронними викликами, як різке падіння цін на нафту, санкційний тиск та майбутню зміну всієї парадигми світової економіки", - заявив Медведєв.
Він відзначив брак джерел економічного зростання та експортних доходів. У 2015 році відбулося скорочення виробництва, зниження ділової та інвестиційної активності.
Однак найболючішого удару завдано по доходах населення - середній клас став набагато біднішими.
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Тим не менш російський прем'єр вважає, що ситуація в російській економіці "непроста, але керована". Російська економіка, за його словами, залишається стійкою навіть в умовах введених проти Росії санкцій .
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Також Медведєв був змушений визнати, що універсального засобу від проблем у світовій економіці в російського уряду немає.