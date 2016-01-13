Медведєв: 2015 рік став для Росії найважчим за десятиліття

Минулий рік став найважчим роком для економіки Росії за останнє десятиліття, повідомляє ВВС з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

"Нашій економіці давно не доводилося стикатися з такими потужними, а головне, синхронними викликами, як різке падіння цін на нафту, санкційний тиск та майбутню зміну всієї парадигми світової економіки", - заявив Медведєв.

Він відзначив брак джерел економічного зростання та експортних доходів. У 2015 році відбулося скорочення виробництва, зниження ділової та інвестиційної активності.

Однак найболючішого удару завдано по доходах населення - середній клас став набагато біднішими.

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Тим не менш російський прем'єр вважає, що ситуація в російській економіці "непроста, але керована". Російська економіка, за його словами, залишається стійкою навіть в умовах введених проти Росії санкцій .

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Також Медведєв був змушений визнати, що універсального засобу від проблем у світовій економіці в російського уряду немає.