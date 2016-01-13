Україна домовилася зі Сбербанком Росії про реструктуризацію кредитів

Міністерство фінансів України домовилося зі Сбербанком Росії про засади реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою, йдеться у повідомленні міністерства.

«Сторони домовилися працювати разом, щоб завершити транзакцію якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів зазначає, що ця угода зі Сбербанком Росії відповідає вимогам програми співпраці України з МВФ.

Також у повідомленні зазначається, що Міністерство фінансів продовжує переговори про реструктуризацію інших кредитів, гарантованих державою.

«Міністерство фінансів підтверджує свою готовність до добросовісного продовження переговорів з реструктуризації єврооблігацій України з погашенням у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол.», - додали у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, відповідно до чинного законодавства та раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова в 2013 році в обсязі 3 млрд дол., А також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд долл.

Навесні 2015 року голова правління Сбербанку Росії Герман Греф заявив, що банк видав Україні близько 4 млрд доларів кредитів, 50% з яких не обслуговуються. «У нас невеликий портфель на уряд України і, звичайно, величезна кількість наших українських партнерів: українські підприємства, малий бізнес; не дуже великий портфель для фізичних осіб. Здебільшого, звичайно, це підприємства: малий, середній бізнес і великі корпорації», - заявив тоді Греф.

В Україні «Сбербанк Росії» представлено однойменним дочірнім банком, який працює на українському ринку з 2001 року і входить до групи найбільших за активами. За підсумками 2014 року український банк отримав 108 млн грн прибутку, що у 5 разів нижче прибутку попереднього року в 572,8 млн грн.