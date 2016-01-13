Експерт підрахував, скільки держборгу припадає на кожного українця

Частка державного боргу в розрахунку на кожного працездатного українця за станом на кінець 2015 року становить 94,2 тисячі гривень, що на 54,6%, або на 33,3 тисячі гривень більше порівняно з 2014 роком.

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії Case Ukraine "Ціна держави".

За підрахунками експертів, на кінець листопада 2015 року державний і гарантований борг України скоротився до 80% ВВП, тоді як у лютому цей показник становив 100% ВВП. Найбільше скорочення боргу відбулося в листопаді (на 4,2 мільярда доларів) в результаті списання частини зовнішнього боргу після завершення реструктуризації.

При цьому експерти зазначили, що в гривневому еквіваленті протягом січня-листопада 2015 борг збільшився на 41,4%.

"Це пояснюється не лише отриманою міжнародною допомогою, але й девальвацією гривні з 15,8 гривні за 1 долар на кінець грудня 2014 до 23,9 гривні на кінець листопада 2015 року", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 30 листопада 2015 року склала 65,150 мільярда доларів, що на 4,6 мільярда доларів, або на 7% менше показника на початок 2015 року. При цьому, у гривневому еквіваленті з початку 2015 року по листопад держборг виріс на 41,3% - до 1,556 трильйона гривень.