"Борг Януковича": у Росії заявили, що подадуть в суд на Україну до кінця січня

Мінфін Росії має намір до кінця січня подати позов до України щодо невиплати нею кредиту, взятого урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол.

"У кінці січня", — сказав голова Мінфіну Антон Силуанов журналістам, відповідаючи на питання, коли буде підготовлено позов до України, повідомляє РІА Новини.

Пізніше помічник міністра Світлана Нікітіна уточнила, що позов до України буде подано до кінця січня.

Нагадаємо, сьогодні Мінфін України повідомив про досягнення домовленості зі Сбербанком Росії про засади реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою.

Також у повідомленні зазначається, що Мінфін продовжує переговори про реструктуризацію інших кредитів, гарантованих державою.

«Міністерство фінансів підтверджує свою готовність до сумлінної продовження переговорів по реструктуризації єврооблігацій України з погашенням у грудні 2015 року на загальну суму 3 млрд дол.», - додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Кредит був виданий уряду Януковича у 2013 році, термін його виплати наступав у грудні 2015 року. Борг увійшов в периметр реструктуризації, оголошеної Україною навесні 2015 року, але Росія відмовилася його реструктуризувати.

У грудні 2015 року за рішенням ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду – борг був визнаний офіційним боргом України.

4 січня 2016 року Міністерство фінансів Росії заявило про підготовку позову в англійський суд щодо невиплати Україною боргу у сумі понад 3 мільярдів доларів за облігаціями.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд України повністю готовий до судового процесу проти Російської Федерації щодо боргу в 3 млрд дол.