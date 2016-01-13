ЄБРР минулого року інвестував в Україну мільярд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку у 2015 році профінансував в Україні 30 проектів загальною вартістю 1 млрд євро, говориться в повідомленні Банку, переданому УНІАН.

«У 2015 році ЄБРР підписав 30 угод на 1 млрд євро. Це було значним досягненням в умовах мінливої макроекономічної ситуації, низького рівня інвестиційної привабливості та істотного падіння ВВП», - йдеться в заяві Банку.

Як наголосили у представництві, обсяг фінансування проектів у фінансовому секторі становив 387 млн євро, в енергетиці - 283 млн євро, в агросекторі - 184 млн євро, у виробничому секторі - 87 млн євро, в інфраструктурній галузі - 56 млн євро.

«Найбільш значним став кредит на суму 300 млн дол., виділений НАК «Нафтогаз України» для закупівлі природного газу на європейському ринку з метою заповнення газосховищ на зимовий опалювальний період. Цей проект є надзвичайно важливим для галузі і країни в цілому не тільки з точки зору енергетичної безпеки, а й враховуючи його умови, що передбачають прозорі закупівлі та безпрецедентні для України заходи щодо поліпшення корпоративного управління», - підкреслили в ЄБРР.

Не менш знаковою була і робота Банку в муніципальному секторі. «Результатом цієї роботи стало підписання 5 контрактів з теплопостачання, транспорту та управління дорожнім рухом у 5 містах - Львові, Одесі, Чернівцях, Вінниці та Черкасах). Також продовжилися інфраструктурні інвестиції, спрямовані на збільшення пропускної спроможності і розвиток додаткових послуг у портах Чорного моря, - відзначили у представництві Банку. - Також Банк використовував власні кошти і допомагав залучити донорське фінансування для підтримки таких важливих інститутів, як Рада бізнес-омбудсмена і Національна рада реформ. Значні ресурси також були виділені на підтримку ініціатив з реформування сектору державних підприємств і процесу приватизації в тісній співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Фондом держмайна України».

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2016 року Банк взяв на себе зобов'язання щодо виділення близько 12 млрд євро у рамках 355 проектів по всій країні.