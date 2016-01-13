Гривня закрила міжбанк на рівні 23,85 за долар

У середу, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,70/23,85 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,70/25,86 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3110/0,3130 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 23,6420 грн/дол., на цю годину було укладено 523 угоди на суму 324,470 млн дол.