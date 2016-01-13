Українці за рік продали валюти на $1,5 мільярда більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в 2015 році становив 1,55 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, тенденція перевищення пропозиції валюти на готівковому валютному ринку над попитом у 2015 році зберігалася 11 місяців поспіль.

Громадяни в 2015 році продали банкам валюти на 2,233 млрд дол., купили – на 683,9 млн дол.

У грудні українці продали на 120,7 млн дол. більше готівкової валюти, ніж купили.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році українці купили валюти на 2,4 млрд дол. більше, ніж продали.

Золотовалютні резерви України, за попередніми даними Національного банку України, в 2015 році зросли на 77%, або на 5,767 млрд дол., і на 1 січня 2016 року становили 13,3 млрд дол.