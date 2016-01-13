Резервний фонд Росії за рік "схуд" на $38 мільярдів

Обсяг Резервного фонду РФ за 2015 рік знизився в рублях на 26,5%, до 3,64 трильйона рублів, а в доларах – на 43,2%, до 49,95 мільярда доларів, повідомив у середу Мінфін країни, пише Прайм.

"Станом на 1 січня 2016 року сукупний обсяг Резервного фонду становив 3640,57 мільярда рублів, що еквівалентно 49,95 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Сукупний обсяг Резервного фонду на 1 січня 2015 року становив 4,945 трильйона рублів (87,91 мільярда доларів).

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При цьому в грудні минулого року на покриття дефіциту федерального бюджету була витрачена частина коштів фонду в іноземній валюті в сумах: 4,52 мільярда доларів, 4,14 мільярда євро і 0,67 мільярда фунтів стерлінгів, які були реалізовані за 710,67 мільярда рублів.

Залишки коштів на окремих рахунках за обліком коштів Резервного фонду становили: 22,71 мільярда доларів, 20,26 мільярда євро, 3,44 мільярда фунтів стерлінгів.

Сукупна розрахункова сума доходу від розміщення коштів Резервного фонду на рахунках в іноземній валюті в Банку Росії, перерахованого у долари США, за період з 15 січня по 31 грудня 2015 року становила 0,11 мільярда доларів, що еквівалентно 7,67 мільярда рублів.

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Курсова різниця від переоцінки залишків коштів на зазначених рахунках за період з 1 січня по 31 грудня 2015 року становила 915,74 мільярда рублів.