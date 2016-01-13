У Путіна підрахували мільярдні збитки від санкцій Євросоюзу

Мінекономрозвитку РФ оцінює збитки Росії від санкцій ЄС в 2015 році в 25 мільярдів євро.

Про це заявив перший заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Лихачов, повідомляє Прайм.

За словами чиновника, цього року очікується зниження негативного ефекту, оскільки «економіка адаптується до нових реалій».

"Ми оцінюємо збитки від введених санкцій (Євросоюзу щодо РФ - ред.) і відповідних заходів (Росії - ред.) в 40 мільярдів доларів у 2014 році та 50 у 2015 році для Європейського союзу. І за рік, що закінчився – до 25 мільярдів євро для Росії, десь 1,5% ВВП мінус", - сказав Лихачов на Гайдарівському форумі.

Читайте такожУ Путіна 2015 назвали "найбільш складним роком" у відносинах з ЄС і звинуватили "Захід"

При цьому МЕР Росії прогнозує, що негативний ефект від санкцій для Росії буде знижуватися. "І не тільки тому, що сподіваємося на скасування санкцій, а скоріше тому, що, очевидно, економіка адаптується", - сказав заступник міністра.