Нацбанк послабив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 січня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2364.1960 (13 січня – 2326.6758)

100 EUR – 2557.1144 (13 січня – 2521.1859)

10 RUR – 3.0934 (13 січня – 3.0373)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,70/23,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,70/25,86 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3110/0,3130 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,6420 грн/дол., до цього часу було укладено 523 угоди на суму 324,47 млн дол.