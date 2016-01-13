Банк Росії: цього року з країни "піде" $60 мільярдів
Чистий відтік капіталу з РФ в січні-листопаді 2015 року, попередньо, становив $53 млрд.
Відтік капіталу з РФ в 2016 році може становити близько $60 млрд, як і в 2015 році.
Такий прогноз озвучив голова департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Ігор Дмитрієв на Гайдарівському форумі-2016, повідомляє ТАСС.
"Ми не очікуємо істотного відтоку капіталу наступного року. Навіть у рамках ризикового сценарію він буде порівнянний за масштабами з 2015 роком - близько 60 млрд (доларів), у базовому (сценарії) - менший відтік капіталу". - сказав він.
Дмитрієв закликав не пов'язувати обсяг відтоку капіталу з відкликанням ЦБ банківських ліцензій.
"Основний фактор все-таки тут - це обслуговування зовнішнього боргу", - резюмував представник Банку Росії.
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Нагадаємо, чистий відтік капіталу з РФ у січні-листопаді 2015 року, попередньо, становив $53 млрд, знизившись більш ніж удвічі в порівнянні з показником за аналогічний період 2014 року.