У Росії пообіцяли, що окупована частина Луганщини поверне борги за воду – Оліфер
Погашення боргів пройде відповідно до українського законодавства.
Сьогодні на зустрічі тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі сторони домовилися, що окуповані райони Луганської області погасять борги за водопостачання. Про це прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у своєму Facebook.
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"Вдалося знайти механізм погашення заборгованості за воду перед українськими підприємствами в окремих районах Луганської області. Важливо відзначити, що цей механізм знайдений у відповідності з українським законодавством з урахуванням гарантій російської сторони про погашення заборгованості", - написала вона.
Відзначимо, також сторони сьогодні домовилися про повне припинення вогню на Донбасі та обмін полоненими.