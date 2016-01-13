У Росії пообіцяли, що окупована частина Луганщини поверне борги за воду – Оліфер

Сьогодні на зустрічі тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на Донбасі сторони домовилися, що окуповані райони Луганської області погасять борги за водопостачання. Про це прес-секретар представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у своєму Facebook.

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"Вдалося знайти механізм погашення заборгованості за воду перед українськими підприємствами в окремих районах Луганської області. Важливо відзначити, що цей механізм знайдений у відповідності з українським законодавством з урахуванням гарантій російської сторони про погашення заборгованості", - написала вона.

Відзначимо, також сторони сьогодні домовилися про повне припинення вогню на Донбасі та обмін полоненими.