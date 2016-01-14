У Росії через кризу скоротять на 40% бюджету програми розвитку Далекого Сходу

Мінсхідрозвитку РФ пропонує скоротити видатки за програмою розвитку Далекого Сходу на 40% в 2016 році, підігнавши її таким чином під економічні реалії країни.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на проект зміненої держпрограми розвитку Далекого Сходу і Байкальського регіону в 2014-2025 роках.

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Нова версія програми концентрує наявні ресурси на розвиток інфраструктури, зокрема, на введення нових доріг (141 км в 2016 році проти 112 км в попередній версії програми), а також на залучення трудових ресурсів у регіон і зростання інвестпривабливості Далекого Сходу.

Загальний обсяг уточненої держпрограми складе 508 млрд руб. при цьому відомство має намір залучити близько 715 млрд руб. «приватних інвестицій — від 27 міністерств і держкорпорацій.

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У планах Мінсхідрозвитку створити в регіоні 407 тис. нових робочих місць, а також залучити в регіон близько 500 тис. нових жителів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вніс до Держдуми закон про «безкоштовний гектар» на Далекому Сході.