Forbes підрахував втрати "друзів Путіна" від санкцій Заходу

Журнал Forbes проаналізував, від чого довелося відмовитися «друзям Путіна».

Зокрема, Геннадій Тимченко був змушений продати 43,59% нафтотрейдера Gunvor співвласнику компанії Торбйорну Торнквісту. Пізніше Тимченко продав все тієй ж Gunvor шведського лісозаготівельника Rorvik Timber і авіаційні активи — частки в бізнес-терміналах аеропортів Шереметьєво і Пулково і 97% фінського оператора бізнес-джетів Airfix Aviation Oy (входив у IPP Oil Products), якого купив фінський партнер Кай Паананен.

Після відмови від зарубіжних активів, Геннадію Тимченку довелося переглянути свої російські активи, зокрема 30% «Російської аквакультури» залишилися в родині Тимченка, але перейшли під володіння чоловіка Ксенії Тимченко (дочка бізнесмена) Гліба Франка, який також є сином голови «Совкомфлоту», а ось 17% «СИБУР Холдингу» перейшли Кирилу Шамалову, якого пов'язують стосунки з Катериною Тихоновою, яка, за даними ЗМІ, є дочкою російського президента Володимира Путіна.

У березні 2015 року Тимченко продав 12,5% страхової групи СОГАЗ, а в липні продав 25% + одна акція в СК «Мост», а також 25% великого підрядника інфраструктурних проектів АРКС.

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Активи братів Ротенбергів ж, навпаки, залишилися в родині, однак перейшли синам бізнесменів Ігорю (син Аркадія Ротенберга) та Роману (син Бориса Ротенберга). Представник бізнесменів запевняє, що всі угоди з продажу активів пройшли за ринковими цінами. Ігорю дісталися «ТПС Нерухомість», «ПЕК Мосенерго» і «Газпром буріння», частка в «Мостотресті», яку пізніше він продав компанії «ТФК-Фінанс».

Роману Ротенбергу дістався спільний бізнес Ротенбергів і Тимченка у Фінляндії. Під його володіння перейшла керуюча компанія Langvik Capital, яка володіє 100% готелю Langvik, 100% девелопера Tanskarlan Centrum, а також 50% КК Arena Events, яка володіє 49% хокейного клубу Jokerit і 50,5% його домашнього стадіону Hartwall Arena.

Однак мінфін США не повірив у реальну зміну власників багатьох активів, в результаті чого під санкції США потрапили ділові партнери і Геннадія Тимченка, і Бориса Ротенберга.