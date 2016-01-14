В Азербайджані заборонили продавати валюту в обмінниках

Центральний банк Азербайджану заборонив реалізацію валюти в обмінних пунктах комерційних банків, відтепер її обмін буде здійснюватися тільки у відділеннях комерційних банків, повідомляє Рейтер.

"У зв'язку із зростанням обсягу операцій з обміну валюти була припинена діяльність обмінних пунктів банків. Обміном валюти будуть займатися головні офіси, філії та відділення банків", - йдеться в повідомленні ЦБА.

У ньому зазначають, що в Азербайджані діють 914 філій та відділень комерційних банків, з них 458 - в регіонах.

Читайте такожАзербайджан через дешеву нафту переходить на режим суворої економії

Влада Азербайджану, який залежить від експорту енергоносіїв, у кінці грудня припинила підтримку національної валюти маната, що призвело до її падіння майже на 48 відсотків до долара після девальвації більш ніж на 33 відсотки у лютому 2015 року.

Регулятор витратив більше половини валютних резервів, намагаючись стримати ослаблення курсу.