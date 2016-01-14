Експерти розповіли, коли українці відчують результати вільної торгівлі з ЄС

Лише за деякими позиціями мита обнуляться вже цього року, для більшості товарів вони будуть знижуватися поступово, протягом 2-10 років, йдеться у статті Галини Корби, опублікованій в журналі "Новое время".

Перехідний період, як пояснюють чиновники, необхідний для більш справедливої конкуренції: щоб українські виробники встигли адаптуватися і перейти на стандарти ЄС.

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Середня ставка мита в Україні зараз становить 7,6 % вартості товару. Для різних груп передбачена різна динаміка зниження мит, розповідає Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговельний представник України. Наприклад, для сільськогосподарської продукції ставки відразу зменшилися в середньому з 8,5 % до 7,5 %, для промислових товарів — з 3,7 % до 1,1 %, йдеться в статті.

Далі вони будуть поступово йти в нуль. Крім того, Україна скасувала імпортний збір у 5-10 %, який вводився тимчасово як екстрений захід для стабілізації економічної ситуації в країні у 2015-му.

На деякі товари мито обнулилося вже з 1 січня — наприклад, на одяг, кондитерські вироби, пиво. Але це стосується лише товарів, вироблених в ЄС. Цінові переваги ЗВТ не проявляться, наприклад, для європейських брендів, які шиють одяг у третіх країнах.

Для більш технологічних товарів передбачені тривалі перехідні періоди. Наприклад, мита на європейські автомобілі дійдуть з нинішніх 10 % до нуля лише через десять років, пише Корба.

Експерти попереджають, що різниця з торішньою вартістю складе в середньому 2-4 %. Враховуючи, що за рахунок девальвації імпорт подорожчав приблизно в три рази, таку знижку навряд чи можна назвати вагомою, впевнена Вероніка Мовчан з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

“Говорити, що в Україну почне активно заходити імпорт, також не доводиться. Тому що купівельна спроможність населення все ще дуже низька",— пояснює експерт.

Детальніше про ЗВТ з Євросоюзом читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".