В Україні за рік кількість валютних обмінників зросла на 70%

Кількість офіційних небанківських пунктів обміну валют у 2015 році збільшилася на 70% і становила 1988, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними регулятора, станом на початок року генеральну ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій мають 17 небанківських фінансових установ.

Згідно з повідомленням, наприкінці 2015 року документи на придбання ліцензій надіслали на адресу регулятора 9 фінустанов, але їх було повернено на доопрацювання до 1 березня у зв'язку з набранням чинності нових вимог до розміру капіталу фінансових установ та розкриття інформації про структуру її власності.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України посилив вимоги до небанківських пунктів обміну валют. Регулятор зобов'язав такі небанківські фінансові установи надавати інформацію про структуру власності, підвищив вимоги до мінімального розміру власного капіталу пунктів обміну валют. Капітал небанківської фінустанови до 1 липня 2016 року повинен становити не менш як 20 млн грн, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць потребує збільшення капіталу на 5 млн грн.

Крім того, небанківські пункти обміну валют повинні будуть через шість місяців після затвердження Державною фіскальною службою України державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (РРО) встановити касові апарати.

Небанківські валютні обмінники повинні розміщувати інформацію про встановлені курси обміну валют у мережі Інтернет.