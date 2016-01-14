Українців попередили про чергове "незначне" зростання цін

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очікує незначної інфляції на початку 2016 року і збереження невисокої інфляційної динаміки.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, розміщеному на сайті.

«Ризиком підвищення інфляційних процесів на початку 2016 року є збереження прихованої інфляції через ефект низької платоспроможності населення в 2015 році - так званого відкладеного попиту», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві зазначають, що додатковими негативними чинниками стануть девальваційні очікування на тлі подальшого погіршення торгово-економічних відносин з Росією, ненадання третього кредитного траншу від ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду та загострення воєнних дій на сході країни.

Раніше Мінекономрозвитку відзначали, що інфляція в Україні в 2015 році, яка досягла максимального за останні 20 років значення в 43,3% зумовлена переважно девальвацією гривні, також досягла своїх максимальних значень щодо долара США. Крім того, важливими чинниками інфляції стали підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також цін на овочі і фрукти.

За 2015 рік найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 раза, гарячу воду й опалення – на 78,4%, електроенергію – на 66,9%, овочі – на 66,7%, соняшникову олію та яйця – на 59,4%, безалкогольні напої – на 57,8%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% в 2014 році і досягла максимального значення за останні 20 років. Інфляція в грудні 2015 року порівняно з листопадом 2015 року сповільнилася до 0,7% з 2%, зафіксованих місяцем раніше.

У 2014 році споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%.