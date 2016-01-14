Гривня на міжбанку знову опустилася до 24 за долар

У четвер, 14 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,90/24,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 26,0860/26,1930 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3120/0,3140 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 23,9375 грн/дол., на цю годину укладено 126 угод на суму 39,56 млн дол.