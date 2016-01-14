Мінекономрозвитку про причини інфляції: всьому виною девальвація гривні

Про це йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому у відомстві зазначили, що інфляція становила 35,8% вже за результатами січня-травня 2015 року (під час найбільшої волатильності гривні), а в червні-грудні ціни зросли лише на 7,5%.

Крім того, важливими чинниками інфляції стали підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також цін на овочі і фрукти.

Читайте такожУкраїнців попередили про чергове "незначне" зростання цін

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% в 2014 році і досягла максимального значення за останні 20 років.

За рік найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 рази, гарячу воду і опалення – на 78,4%, електроенергію – на 66,9%, овочі – на 66,7%, соняшникову олію і яйця – на 59,4%, безалкогольні напої – на 57,8%.

Гривня в лютому минулого року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21-24 грн/дол. і утримується в цьому коридорі до цього моменту.