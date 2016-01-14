Експерти Давосу заявили про загрозу гіперінфляції в Росії

Причиною гіперінфляції стане знецінення рубля, скорочення держрезервів, а також неспроможність влади реформувати економіку, повідомляє РБК з посиланням на експертів Давосу.

Зазначається, що російське майбутнє залежить від балансу модернізації виробництва, сировинного експорту та зміцнення політико-економічних зв'язків нинішнього керівництва Росії з країнами Азії.

"Москва та її партнери в Центральній Азії зі 100-відсотковою ймовірністю зіткнуться в 2016 році з бюджетним дефіцитом через падіння нафтових цін та внутрішнього попиту. Поповнення держбюджету не допоможе навіть відносне здешевлення товарів з цього регіону на світовому ринку", - підкреслюється в статті.

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У дослідженні зазначають, що в регіоні ймовірний спалах безробіття, який увійшов в число п'яти найбільш значних ризиків.

"Інфляція, з якою уряди не зможуть впоратися, чекає на Росію та її сусідів з 86-відсотковою ймовірністю", - прогнозують аналітики.

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У Давосі впевнені, що на це працюють знецінення національних валют відносно долара, скорочення держрезервів, вже наявний досвід гіперінфляції 1990-х років, а також нездатність влади провести глибокі структурні та бюджетні реформи, які є необхідними для підтримки економічного зростання.