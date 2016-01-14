Монетарна база в Україні за рік зросла на 2,8 мільярда гривень

Монетарна база в Україні в 2015 році зросла на 0,8%, або на 2,8 млрд грн, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

«За оперативними даними НБУ, в цілому в 2015 році монетарна база зросла лише на 0,8%, або на 2,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку відзначили, що така жорстка монетарна політика разом з жорсткою фінансовою політикою стали стримуючими факторами зростання цін у грудні та вплинули на уповільнення інфляції до 0,7% із 2% у листопаді.

Читайте такожНацбанк зберіг облікову ставку на рівні 22% річних

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році грошова маса зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9% - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн - до 333,194 млрд грн.