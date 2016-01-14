Банк Росії продовжує опускати курс рубля

Офіційний курс долара, установлений Банком Росії з 15 січня підвищено майже на 10 копійок до 76,5230 руб.

Офіційний курс євро додав 43 копійки і з завтрашнього дня становитиме 83,1499 руб., пише Росбалт.

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Як відзначає аналітик ГК Forex Club Ірина Рогова, рубль робить спроби закріпити успіх середи, коли російська валюта змогла закритися зростанням проти долара США.

«Сьогодні протягом першої половини дня котирування пари USD/RUB знижувалися до рівня 76,20. Почасти цьому сприяє стабілізація котирувань нафти в районі рівня 30 доларів за барель», - йдеться в коментарі експерта.

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За її оцінками, «протягом дня пара USD/RUB буде залишатися під впливом динаміки «чорного золота».