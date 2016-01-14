У Абромавичуса кажуть, що ЄС підтримує Україну в позовах проти Росії в рамках СОТ

Євросоюз підтримує позови України в рамках Всесвітньої торгової організації проти неправомірних торгових обмежень з боку Росії, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter за результатами зустрічі міністра Айвараса Абромавичуса з представниками Єврокомісії.

"ЄС підтримує Україну в кейсах проти РФ, ініційованих в рамках СОТ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили проблеми, що виникають у зв'язку з набуттям чинності зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 13 січня доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розширити перелік російських товарів, які можуть потрапити під імпортне ембарго.

З 10 січня Україна ввела ембарго на імпорт близько 30 товарних позицій Росії у відповідь на аналогічні дії російської сторони. Під заборону потрапили товари продовольчої групи, горілка, тютюнові вироби, продукція хімічної промисловості і залізничне обладнання. Крім того, Україна ввела імпортні мита на російський імпорт, ставки яких варіюються в діапазоні 1,5-19% з перехідним періодом 3-5 років.

Також Україна готує позов у Всесвітню торговельну організацію проти Росії з торгових обмежень щодо продовольчої продукції та транзиту товарів.

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Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов до Всесвітньої торговельної організації проти Росії щодо торговельних обмежень щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим в загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельних обмежень, введених Росією, скоротився з 1,7 мільярда доларів у 2013 році до 51 мільйона доларів за 7 місяців 2015 року.

Раніше Україна внесла на розгляд Комітету Всесвітньої торговельної організації по технічних бар'єрах пропозицію проаналізувати введений Росією заборона на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, включаючи дитяче харчування, а також пиво українського походження.