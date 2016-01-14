Економіка Німеччини продемонструвала рекордне зростання в 2015 році

Як оголосило федеральне бюро статистики країни, зростання економіки Німеччини за 2015 року складе 1,7%, повідомляє Бі-бі-сі. Це рекордний показник за 4 роки. За словами експертів, показник забезпечило зростання попиту на споживчі товари усередині країни.

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Збільшення середньої зарплати та зростання купівельної спроможності населення компенсували зменшення доходів від торгівлі, яка раніше була традиційним джерелом зростання німецької економіки.

"Німецька економіка стабільно зростає завдяки високому споживчому попиту всередині країни", - сказав в бесіді з агентством Рейтер один з аналітиків "Беренберг Банку".

За словами чиновників з бюро статистики, зростання ВВП країни в IV кварталі 2015 року, грунтуючись на річних показниках, складе 0,25%. Опитані Рейтер економісти очікують більш скромного зростання в 1,6%.

Зростання німецької економіки відбувається на тлі не найбільш сприятливої ситуації в економіці єврозони. У минулому році глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард попередила про можливість нової рецесії в Європі.