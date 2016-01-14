Міжнародні резерви Росії за два тижні "схудли" більш ніж на $2 мільярди

Про це повідомляється на сайті Центробанку РФ.

Міжнародні резерви Росії протягом минулого періоду з 25 грудня 2015 року по 8 січня 2016 року скоротилися на 0,6% і склали $368,1 мільярдів проти $370,2 мільярда на 11 липня.

Отже, міжнародні резерви знизилися на $2,1 мільярда.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ і кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

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За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали $385,46 мільярда.