Порошенко закликав бізнес підвищити зарплати співробітникам

Президент України Петро Порошенко закликав український бізнес піти назустріч державі і підвищити зарплати співробітникам на тлі прийнятих податкових змін.

Про це він сказав в ході першої у поточному році прес-конференції.

"Я розраховую, що бізнес піде на підвищення зарплат працівників. Це (зниження податкових ставок і лібералізація податкового законодавства - УНІАН) робилося не лише для того, щоб підвищувати прибуток українських підприємств, але для того, щоб залишатися конкурентоспроможними на ринку, вони збільшували частку зарплат", - сказав глава держави.

Він повідомив, що під час недавнього візиту на Тернопільщину відвідав одне з підприємств, яке працює з залученням іноземних інвестицій. За словами президента, після аналізу витрат, керівництво підприємства вирішило підвищити зарплату співробітникам мінімум на 10%.

"Закликаю підтримати їх порив", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу України. Ставка ЄСВ знизилася до 22%, ПДВ для аграріїв вирішили ввести в наступних пропорціях: для зернових компаній – 85% платежів в бюджет та 15% на спецрахунки для подальшого використання на свій розсуд, для тваринників і молочників – 20% в бюджет і 80% на спецрахунки, для інших підприємств – 50% в бюджет і 50% на рахунку.

Зміни в акцизній політиці наступні: підвищений акциз на пиво та вина, крім натуральних виноградних, на 100%, на спирт і алкогольні напої – на 50%, на слабоалкогольні напої – на 300%. Крім того, Кабмін наділили правом встановлювати мінімальні ціни на тютюнову продукцію.

З 1 лютого 2016 року за рішенням парламенту будуть введені два однакових за своїм адміністрування реєстру платників податків, один з яких буде містити дані про підприємства, яким автоматично відшкодовується ПДВ.

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Разом з тим, практично без змін залишається спрощена система оподаткування, за винятком визначення доходу для третьої групи. Поріг доходу для платників третьої групи знижений до 5 мільйонів гривень з 20 мільйонів гривень.