Аналітики розрахували курс рубля при нафті по $20

При зниженні вартості нафти до 20 доларів курс американської валюти може піднятися до нового історичного максимуму — 96,3 рубля.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на дослідження "ВТБ Капітал".

"Аналітики підкреслюють, що цю модель коливань рубля не варто повною мірою сприймати як прогноз. Вони також зазначають, що при подорожчанні нафти на один відсоток рубль зміцнюється на 0,4 відсотка", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в дослідженні, динаміка курсу російської валюти залежить не лише від вуглеводнів.

"Важливе значення має і в цілому ситуація зі сприйняттям ризиків на ринках, так що в разі відновлення цін на нафту динаміка рубля не обов'язково буде сильно відрізнятися від динаміки інших валют економік", — наводить агентство витяг з дослідження "ВТБ Капіталу".

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14 січня в ході біржових торгів долар коштує 76,37 рубля, євро — 83,15 рубля, нафту Brent — 30,77 долара (всі дані — на 15:30). Офіційний курс американської валюти на 15 січня — 76,52 рубля, єдиної європейської — 83,15.

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З 4 по 14 січня відбулося швидке падіння нафтових котирувань. Протягом 10 днів Brent подешевшала з 37 до 30 доларів за барель, техаська WTI — c 36,8 до 30,9 долара, кошик ОПЕК — з 31,8 до 25,7 долара. На цьому тлі курс долара піднімався вище 77 рублів.