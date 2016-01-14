Порошенко прогнозує мільярдні інвестиції в Україну
16:58, 14 січня 2016Фінанси
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Інвестиції в економіку України у 2016 році будуть значними і складуть мільярди доларів.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко прогнозує, що інвестиції в економіку України у 2016 році будуть значними і складуть мільярди доларів.
Про це він сказав в ході першої у поточному році прес-конференції.
"У цьому році я прогнозую мільярдні інвестиції", - сказав глава держави.
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Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус зазначав, що уряд ставить завдання збільшити обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України до 5 мільярдів доларів в 2016 році. У попередні роки обсяги інвестицій в Україну скорочувалися з року в рік.
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