МВФ не називає дати засідання Ради директорів по Україні

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не називає дати засідання Ради директорів Фонду з українського питання, оскільки наразі немає розуміння того, коли з'явиться підсумковий документ щодо другого перегляду програми реформ, прийнятої в березні 2015 року.

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

"Я хочу нагадати, що місія Фонду, що працювала в Україні в листопаді. І з того часу ми вели постійні конструктивні дискусії з владою. Ми й зараз ведемо роботу, але поки незрозуміло, коли буде фінальний документ щодо другого перегляду програми. Ми сподіваємося, що він скоро з'явиться", - сказав Райс.

При цьому він зазначив, що Фонд вельми позитивно оцінює факт прийняття бюджету на 2016 рік з дефіцитом у 3,7%.

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Раніше президент України Петро Порошенко анонсував зустріч з представниками Фонду "найближчими днями". У свою чергу міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Міжнародний валютний фонд підтвердив відповідність державного бюджету на 2016 рік і податкових змін цілям програми співпраці з Україною.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки 11 березня 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

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Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонду зазначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ.