Нацбанк послабив офіційну гривню відразу на 31 копійку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2395,0773 (14 січня – 2364,1960)

100 EUR – 2608,9577 (14 січня – 2557,1144)

10 RUR – 3,1299 (14 січня – 3,0934)

Читайте такожНацбанк хоче посилити вимоги до платіжних систем

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 23,90/24,00 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,90/24,00 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 26,0650/26,1670 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3110/0,3130 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,9508 гривні/долар, до цього часу було укладено 482 угоди на суму 251,30 мільйона доларів.