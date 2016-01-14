Порошенко закликав Росію не політизувати переговори по "боргу Януковича"

Україна не бачить необхідності політизувати процес переговорів по боргу в 3 мільярди доларів, взятого урядом Януковича-Азарова у грудні 2013 року і оформленим у вигляді євробондів, які увійшли в результаті в периметр боргова реструктуризації, яку Україна провела в 2015 році.

Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході своєї першої в цьому році прес-конференції.

"Українська сторона озвучила свою позицію по російському боргу. Позиція України не може бути відмінною від умов реструктуризації, яку ми провели з іншими кредиторами. Ніяких переваг, згідно з прийнятими умовами, Україна просто не має права надати, - сказав Порошенко. - У той же час, як зазначала міністр фінансів (Наталія Яресько - УНІАН), Україна відкрита до переговорів. І спроби включити в цей процес інші держави, щоб цей борг гарантували США або ЄС, - це теж порушення умов, за якими реструктуризований український суверенний борг".

"Якщо російська сторона готова приступити до переговорів, двічі міністр фінансів відзначала готовність до таких переговорів. В даному випадку, затримка за російською стороною і спроби політизувати цей процес. А ми не повинні дозволити політизувати цей процес", - зазначив президент.

При цьому Порошенко підкреслив, що Україна готова не тільки вести переговори, а також захищати свою позицію в залі суду, якщо такий суд відбудеться.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, у відповідності до чинного законодавства та раніше прийнятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включно з боргом, взятим урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 мільярдів доларів, а також борги держхолдингу "Укравтодор" та Конструкторського бюро "Южне" перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 мільярда доларів.

Борг у 3 мільярди доларів був визнаний офіційним обов'язком спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

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30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією обсягом 3 мільярдів доларів. Рішення уряду було обумовлено тим, що Росія відмовилася реструктуризувати цей борг.

Разом з тим, 13 січня поточного року Міністерство фінансів України домовилося з Ощадбанком Росії про засади реструктуризації кредитів "Укравтодору" і державного підприємства "Конструкторське бюро "Южне" ім. М. К. Янгеля", які були гарантовані державою.