Профіцит зовнішньої торгівлі в Україні в зріс у 2,6 рази

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-листопада 2015 року склав 249,5 мільйона доларів, що в 2,6 рази більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 94,4 мільйона доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

При цьому в листопаді було зафіксовано негативне сальдо зовнішньої торгівлі, яке склало 131,5 мільйона доларів.

За інформацією Держстату, в січні-листопаді порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 30,9% - до 34,523 мільярда доларів, імпорт - на 31,2%, до 34,274 мільярда доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,01 (у січні-листопаді 2014 року – 1,00). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 214 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у січні-листопаді 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року знизився на 26% - до 11,685 млрд дол. і склав 43,8% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 26,9% - до 14,012 млрд дол. і склав 40,9% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію у січні-листопаді порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 53,2% - до 4,385 мільярда доларів, обсяг імпорту за цей період знизився на 41,6% - до 6,960 мільярда доларів.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожУкраїна за 9 місяців більш ніж на третину скоротила експорт та імпорт товарів

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-жовтня 2015 року становив 381 мільйон доларів, що на 31,3% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 290,1 мільйона доларів.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 мільйона доларів.