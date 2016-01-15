МВФ оцінить відповідність України оновленим правилам кредитування країн з простроченим офіційним боргом

Про це заявив директор з комунікацій Фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

“Це (оцінка відповідності оновленим правилам - УНІАН) буде зроблено під час другого перегляду програми. Рада директорів оцінить дії обох сторін під час другого перегляду. Я поки що не знаю, коли відбудеться зустріч ради директорів", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Також Райс зазначив, що йому на даний момент нічого не відомо про можливість об'єднання третього і четвертого траншів, а також закликав Україну і Росію до переговорів з врегулювання боргового питання.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна, відповідно до чинного законодавства і раніше прийнятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Борг у 3 млрд дол. був визнаний офіційним обов'язком спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, проте змінені в листопаді правила кредитування МВФ дозволяють продовжувати співпрацю з країнами з простроченою офіційною заборгованістю.