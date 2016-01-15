Goldman Sachs сплатить 5 мільярдів доларів за порушення при торгівлі цінними паперами
Одна з найбільших інвестиційних компаній Goldman Sachs домовилася з владою США у справі про шахрайські дії при продажу цінних паперів перед фінансовою кризою 2008 року.
Про це повідомляє BBC.
Зокрема, Goldman Sachs погодилася виплатити в якості компенсації $5,1 млрд. Відповідну попередню угоду було досягнуто з управлінням по боротьбі з фінансовими махінаціями міністерства юстиції США.
"Ми раді, що досягли принципової домовленості для вирішення цієї проблеми", - заявив голова Goldman Sachs Ллойд Бленкфейн.
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Розслідування було пов'язано з продажем цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою в період з 2005 по 2007 роки.
Goldman Sachs був одним з банків, які були оштрафовані на мільярди доларів за заниження ризиків при продажу цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою в якості безпечних інвестицій напередодні настання фінансової кризи.
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Зазначається, що продаж цінних паперів зіграв значну роль у кризі 2008 року. Американські банки взяли більшу частину провини за надання іпотеки некваліфікованим позичальникам, реорганізувавши тоді ті запозичення в безпечні інвестиції і переклавши ризики на інших.