Goldman Sachs сплатить 5 мільярдів доларів за порушення при торгівлі цінними паперами

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, Goldman Sachs погодилася виплатити в якості компенсації $5,1 млрд. Відповідну попередню угоду було досягнуто з управлінням по боротьбі з фінансовими махінаціями міністерства юстиції США.

"Ми раді, що досягли принципової домовленості для вирішення цієї проблеми", - заявив голова Goldman Sachs Ллойд Бленкфейн.

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Розслідування було пов'язано з продажем цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою в період з 2005 по 2007 роки.

Goldman Sachs був одним з банків, які були оштрафовані на мільярди доларів за заниження ризиків при продажу цінних паперів, забезпечених житловою іпотекою в якості безпечних інвестицій напередодні настання фінансової кризи.

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Зазначається, що продаж цінних паперів зіграв значну роль у кризі 2008 року. Американські банки взяли більшу частину провини за надання іпотеки некваліфікованим позичальникам, реорганізувавши тоді ті запозичення в безпечні інвестиції і переклавши ризики на інших.